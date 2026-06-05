У ніч на 4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів ворога.

Як розповіли у Генштабі, оборонці поцілили в пункт управління противника в районі Кам'янського, це Запорізька область, а також у командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара на Донеччині.

Також уражено пункти управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запоріжжя.

Сили оборони також поцілили по районах зосередження живої сили противника біля Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області в Росії.

Крім цього, підтвердежно результати попередніх ударів, зокрема пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового терміналу "Феодосія" (ТОТ АР Крим) .

А за результатами удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" у Гоніно, Кіровської області Росії 31 травня знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію.