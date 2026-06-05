У ВМС підтвердили потрапляння українського дрона у Румунію

У військово-морських силах України підтвердили потрапляння українського безекіпажного катера у Румунію.
Про це йдеться у повідомленні ВМС України у телеграмі.
«Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії», розповіли у відомстві.
Зазначається, що ВМС надали необхідну інформацію військово-морським силам Румунії, щоб запобігти втратам серед цивільного населення.
- Сьогодні стало відомо, що у порту румунського міста Констанца вибухнув дрон.
- Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має «тип, що використовувався у війні в Україні». Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендували знайти укриття.