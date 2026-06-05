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У ВМС підтвердили потрапляння українського дрона у Румунію

Там кажуть, що безекіпажний катер втратив управління через російські засоби РЕБ.

У ВМС підтвердили потрапляння українського дрона у Румунію
ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У військово-морських силах України підтвердили потрапляння українського безекіпажного катера у Румунію.

Про це йдеться у повідомленні ВМС України у телеграмі.

«Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії», розповіли у відомстві. 

Зазначається, що ВМС надали необхідну інформацію військово-морським силам Румунії, щоб запобігти втратам  серед цивільного населення.

  • Сьогодні стало відомо, що у порту румунського міста Констанца вибухнув дрон.
  • Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має «тип, що використовувався у війні в Україні». Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендували знайти укриття.
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