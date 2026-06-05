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У Запоріжжі агент ФСБ після затримання намагався "навести" російський дрон на СІЗО, щоб утекти

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

У Запоріжжі агент ФСБ після затримання намагався "навести" російський дрон на СІЗО, щоб утекти
Фото: СБУ

У Запоріжжі викрили агента ФСБ, який після затримання планував домовитися із російським куратором і просити його, аби Росія вдарила по слідчому ізолятору ударним дроном. Однак, Служба безпеки викрила цей план.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим поплічником виявився завербований мобілізований, якого затримали на коригуванні удару по одному з підрозділів Сил оборони.

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Російські спецслужбісти завербували чоловіка, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі заробітки" в месенджерах. На нього вийшов співробітник фсб і пообіцяв йому гроші в обмін на співпрацю.

Після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому росіяни планували завдавати ударів. Зловмисника затримали, коли він формував агентурний "звіт" для ФСБ.

При цьому, вже перебуваючи під вартою, чоловік планував підготувати втечу з СІЗО. 

"За його задумом, рашисти мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об’єкта", - розповіли в СБУ.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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