Йдеться про кораблі, які займаються перевозкою краденого українського зерна, а також військових вантажів.

У ніч на 5 червня українські безпілотники уразили 5 суден окупантів у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованої території.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Він зазначив, що йдеться про кораблі, які займаються перевозкою краденого українського зерна, а також військових вантажів.

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“Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів & танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень”, – написав “Бровді”.

Він додав, що контрабандну логістику окупанта слід зупинити.