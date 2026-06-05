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На Львівщині лісничі отримали підозру у незаконній вирубці понад 20 тисяч дерев

Експертиза встановила, що завдана довкіллю шкода перевищує 112 млн грн.

На Львівщині лісничі отримали підозру у незаконній вирубці понад 20 тисяч дерев
Фото: Офіс генпрокурора

У Львівській області двом лісничим повідомили про підозру через незаконну вирубку понад 20 тисяч дерев.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозри отримали головний лісничий та виконувач обов’язків головного лісничого Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства “Галсільліс”. 

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Їм інкримінують незаконну порубку лісу, вчинену за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки. 

За інформацією слідства, посадовці замість проведення заліснення земель, зайнятих рідколіссям, оформили 50 лісорубних квитків на так звані рубки рідколісся. Водночас чинне законодавство не передбачає такого виду рубок, а посадовці були обізнані з цими вимогами.

Унаслідок незаконних дій на території Стрийського району Львівської області було знищено 20 327 дерев. За висновками експертиз, завдана довкіллю шкода перевищує 112 млн грн.

Раніше Спеціалізована екологічна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора Славського дочірнього лісогосподарського підприємства “Галсільліс”, якому також інкримінують причетність до цієї схеми незаконних рубок.

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