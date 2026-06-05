За добу 4 червня унаслідок обстрілів Донецької області росіянами пошкоджено житлові та адміністративні будівлі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

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У Миколаївці Краматорського району пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди.

У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено приватний будинок і 2 автівки.

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 524 людини, зокрема 80 дітей.

Третього червня 5 людей загинули, ще 11 цивільних осіб зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.

З початку вторгнення росіяни вбили в області 4099 осіб і поранили 9565. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.