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Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донеччину, пошкоджено будинки

Також атаки окупантів зруйнували інфраструктуру.

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донеччину, пошкоджено будинки
Фото: EPA/UPG

За добу 4 червня унаслідок обстрілів Донецької області росіянами пошкоджено житлові та адміністративні будівлі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

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У Миколаївці Краматорського району пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди. 

У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено приватний будинок і 2 автівки.

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 524 людини, зокрема 80 дітей.

  • Третього червня 5 людей загинули, ще 11 цивільних осіб зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.
  • З початку вторгнення росіяни вбили в області 4099 осіб і поранили 9565. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. 

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

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