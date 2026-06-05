Протягом вечора й ночі росіяни вбили в Дніпропетровській області одну людину, ще двох – поранили. Понад 15 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією.
В Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
“У Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру та Троїцькій громаді. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Загинула жінка. Чоловік 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 48-річний – лікуватиметься амбулаторно”, – сказав він.
У ДСНС зазначили, що удару по Павлограду ворог завдав уночі.
Постраждали також Шахтарська та Миколаївська громади Синельниківського району. Понівечені багатоквартирні будинки, заправка, автівки.
“У Самарівському районі ворог бив по Перещепинській громаді. Пошкоджений приватний будинок”, – додав начальник адміністрації.