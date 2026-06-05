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Росіяни вбили в Дніпропетровській області жінку, ще двох людей поранили

Постраждали чотири райони. 

Росіяни вбили в Дніпропетровській області жінку, ще двох людей поранили
Ворог атакував Дніпропетровську область
Фото: ДСНС України

Протягом вечора й ночі росіяни вбили в Дніпропетровській області одну людину, ще двох – поранили. Понад 15 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією.

В Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

У Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру та Троїцькій громаді. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Загинула жінка. Чоловік 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 48-річний – лікуватиметься амбулаторно”, – сказав він.

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У ДСНС зазначили, що удару по Павлограду ворог завдав уночі.

Удар по Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України
Удар по Дніпропетровській області

Одна людина загинула і двоє поранені вночі 5 червня в Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України
Одна людина загинула і двоє поранені вночі 5 червня в Дніпропетровській області

Постраждали також Шахтарська та Миколаївська громади Синельниківського району. Понівечені багатоквартирні будинки, заправка, автівки. 

“У Самарівському районі ворог бив по Перещепинській громаді. Пошкоджений приватний будинок”, – додав начальник адміністрації. 

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