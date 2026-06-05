В п'ятницю, 5 червня в Україні очікується тепла погода. Місцями невеликі дощі та грози.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози.
Туман очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°, вдень 22-27°.
На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°.