На Київщині також прогнозують короткочасний дощ.

В п'ятницю, 5 червня в Україні очікується тепла погода. Місцями невеликі дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози.

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Туман очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°.