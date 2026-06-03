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В середу в Україні подекуди дощі, температура повітря підніметься до +21°

На Закарпатті та півдні дещо тепліше, до +25°.

В середу в Україні подекуди дощі, температура повітря підніметься до +21°
Прогноз погоди на 3 травня
Фото: Укргідрометцентр в Facebook

В середу, 3 червня, в Україні очікується помірно-тепла погода, на Правобережжі пройдуть дощі, на решті території опади малоймовірні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. На Правобережжі помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вночі та вранці за Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман", - йдеться в прогнозі.

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Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, вдень 16-21°, на Закарпатті і крайньому півдні країни до 25°.

На Київщині та в Києві очікуються дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 16-21°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°.

  • Гідрометцентр попередив про аномальне маловоддя і загрозу посухи у низці регіонів. Офіційне маловоддя фахівці констатують на притоці Прип’яті — річці Уборть, на Дністрі, а також на Сіреті.
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