В Ніжині чоловік вчинив хуліганські дії під час похорону Героя

Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В Ніжині чоловік вчинив хуліганство під час похорону загиблого Героя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Поліцейські встановили особу чоловіка, який у центрі Ніжина чинив конфлікт та виявляв неповагу до похоронної процесії та присутніх на місці поліцейських, які здійснювали охорону публічного порядку під час поховання загиблого воїна-Героя", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що під час супроводження похоронної процесії загиблого воїна, до групи реагування патрульної поліції підійшов невідомий чоловік з ознаками спʼяніння, який нецензурно висловлювався у бік поліцейських та інших присутніх.

Він також пошкодив поліцейську автівку та провокував конфлікт. Відповідний відеозапис розійшовся соцмережами.

В поліції розслідують кримінальне провадження за статтею хуліганство. Досудове розслідування триває.