Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Ніжині чоловік вчинив хуліганські дії під час похорону Героя

Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В Ніжині чоловік вчинив хуліганські дії під час похорону Героя
Фото: Нацполіція

В Ніжині чоловік вчинив хуліганство під час похорону загиблого Героя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Поліцейські встановили особу чоловіка, який у центрі Ніжина чинив конфлікт та виявляв неповагу до похоронної процесії та присутніх на місці поліцейських, які здійснювали охорону публічного порядку під час поховання загиблого воїна-Героя", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що під час супроводження похоронної процесії загиблого воїна, до групи реагування патрульної поліції підійшов невідомий чоловік з ознаками спʼяніння, який нецензурно висловлювався у бік поліцейських та інших присутніх.

 Він також пошкодив поліцейську автівку та провокував конфлікт. Відповідний відеозапис розійшовся соцмережами.

В поліції розслідують кримінальне провадження за статтею хуліганство. Досудове розслідування триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies