ISW: Росія другий місяць поспіль втрачає окуповані території в Україні

У травні українські бійці відвоювали близько 282 квадратні кілометри.

Російська армія другий місяць поспіль фіксує втрати контролю над територіями в Україні.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), у травні російські війська загалом втратили контроль над близько 282 квадратними кілометрами української території, передає n-tv.

Найбільших успіхів українська армія досягла у східній Донецькій області та в Запорізькій області.

Аналітики зазначають, що просування російських військ суттєво сповільнювалося протягом останніх місяців. Якщо у листопаді 2025 року Росія змогла захопити 579 квадратних кілометрів, то у березні цей показник упав до 23 квадратних кілометрів. Уже у квітні російські війська вперше за майже три роки зафіксували чисті втрати територій, втративши контроль над близько 120 квадратними кілометрами.

Водночас звільнені Силами оборони території у квітні та травні становлять лише близько 0,4% від усієї окупованої Росією площі.

Загалом, за даними ISW, Росія продовжує утримувати під окупацією трохи більше ніж 19% території України.