Мультипіч за останні три-чотири роки перетворилася зі специфічного гаджета на повноцінного помічника на мільйонах кухонь. Один прилад замінює одразу кілька — і займає при цьому полицю завбільшки з чайник. Розберемо разом з Алло, що саме така техніка вміє у 2026 році, які технології вже стали стандартом, чим відрізняються лінійки Тефаль та як зорієнтуватися серед моделей різного рівня.

Мультипіч як універсальний прилад: чотири функції в одному корпусі

Сучасна мультипіч поєднує в одному корпусі кілька різних способів готування. Гарячий потік повітря як в аерофритюрниці, спіралі для гриля, режим розігріву на кшталт мікрохвильовки та циркуляція, схожа на конвекційну духовку. Усе це працює в камері об’ємом від 3.5 до 8 літрів і керується кількома кнопками або сенсорним екраном.

На практиці виглядає так: вранці — грінки з сиром у режимі грилю за чотири хвилини, в обід — піца на 200°C, ввечері — картопля з курячими стегенцями в одній камері. Не треба чекати, поки прогріється духовка, чи мити окремі прилади.

Такий формат особливо доречний у компактних квартирах. За спостереженнями фахівців Алло, мультипіч найчастіше купують ті, хто живе сам, або пари — їм важать швидкість і простота керування, а не об’єм на 60 літрів.

Конвекція, гриль і пара: технології, які працюють разом

Універсальність мультипечі тримається на кількох технологіях, які разом дають той самий результат, що раніше вимагав трьох-чотирьох окремих приладів.

Конвекція — основа будь-якої сучасної моделі. Вентилятор розганяє гаряче повітря по камері, тож страва прогрівається з усіх боків одночасно. Через це піца не пригорає знизу, а курка отримує рівну скоринку по всій поверхні. Гриль додає верхній жар: плавить сир, карамелізує цукор на десертах і робить хрустку скоринку на м’ясі без зайвої олії.

Пара — найновіший рівень. Резервуар на 0.8–1.1 літра дає змогу готувати на парі до 85 хвилин без доливання води. Це режим для риби, овочів і дитячого харчування — там, де важливо зберегти вологу та вітаміни.

У Тефаль ці три технології працюють разом у серії Easy Fry Grill & Steam під назвою Extra Crisp — фірмовий алгоритм температури й потоку повітря, який дає скоринку без попереднього розігріву і з мінімумом олії.

Економія часу й енергії: цифри, а не обіцянки

Головна причина, чому мультипіч обирають замість традиційної духовки — швидкість і споживання. Прогрів займає від двох до п’яти хвилин проти десяти-п’ятнадцяти у звичайної духовки. Звідси й економія електрики: за тестами, готування 800 грамів картоплі забирає до 70 % менше енергії, ніж у духовці класу A. На той самий вид страви прилад витрачає на 52 % менше часу.

Цифри помітні й на загальному споживанні. Мультипіч потребує 1200–2700 Вт залежно від моделі, духовка — 2000–5000 Вт і працює довше. У рахунку за світло за місяць щоденного готування різниця виходить відчутна.

Окремий бонус — менше олії. У режимі аерогрилю у страву потрапляє до 99 % менше доданого жиру, ніж під час смаження у фритюрі. Заодно зникає густий запах смаженого на кухні.

Тефаль у світі мультипечей: що пропонує бренд

Тефаль — один з брендів, який послідовно розвиває категорію через інженерію. Виробник серед перших переніс технологію аерогрилю з ресторанних конвектоматів на побутову кухню і відтоді розширює можливості кожної лінійки.

Окрім фірмового Extra Crisp, у Тефаль є два рішення, аналогів яких поки не мають інші бренди цього сегмента. Перше — інфрачервоний нагрів у моделях Infrared: ІЧ-елемент розжарює поверхню страви напряму, без очікування на прогрів повітря, і дає схожий результат, як ресторанна саламандра. Друге — Smart Sync у топовій лінійці Dual: дві окремі камери з різними налаштуваннями завершують готування одночасно, тож гарнір не доводиться розігрівати, поки готується м’ясо.

Окрема перевага — підтримка. Тефаль офіційно гарантує наявність запчастин 15 років після випуску моделі, тож зламана ручка чи прогорілий вентилятор не перетворюють прилад на сміття. Ви можете подивитись мультипіч Тефаль на маркетплейсі Алло: в каталозі зібрані моделі з усіх чотирьох серій.

Порівняння моделей Тефаль: де закінчуються базові й починаються розумні

Між базовою EY130815 і топовою EY905D10 різниця не тільки в об’ємі. Кожен рівень додає функцію, яка змінює сам спосіб готування:

Easy Fry Classic (EY130815, EY111B15) — 3.5–4.2 літра, до 1430 Вт, механічне керування. Від 4 тисяч гривень. Easy Fry Precision (EY501D15, EY506840) — 4.2 літра, 1550 Вт, 8–10 програм, Extra Crisp, оглядове вікно. Від 4 тисяч. Easy Fry Mega EY855D10 — 7.5 літра, 8 автопрограм, для сім’ї з чотирьох-п’яти осіб. 4–6 тисяч. Easy Fry Infrared EY831GE0 — 7 літрів, інфрачервоний нагрів, миттєвий прогрів поверхні. Близько 10 тисяч. Easy Fry Grill & Steam FW201815 — 6.2–6.5 літра, аерогриль плюс гриль і пара, 7 автопрограм. Від 10 тисяч. Dual Easy Fry EY905D10 — дві камери на 5.2 та 3.1 літра, 2700 Вт, Smart Sync. 10–11 тисяч.

За спостереженнями команди Алло, у сегменті до 6 тисяч найчастіше беруть Mega EY855D10 — велику камеру цінують більше за додаткові режими. У сегменті від 10 тисяч лідирує FW201815 завдяки парі, яку поки не пропонують конкуренти.

Чому інтерес до мультипечей зріс саме у 2026 році

За даними Grand View Research і TechSci, глобальний ринок аерофритюрниць і мультипечей зростає на 7–9 % щороку і до 2030-го сягне 2.1 мільярда доларів. У США такий прилад уже стоїть у 60–70 % домогосподарств, у Великобританії — у 61–66 %. В Україні точної статистики поки немає, але запит очевидний за асортиментом: на маркетплейсі Алло зібрана понад сотня моделей у діапазоні від 2.3 до 19 тисяч гривень.

Попит підштовхують кілька паралельних процесів. Люди стали більше готувати вдома після пандемії, а графіки ущільнилися — часу готувати лишається менше, тож прилад з готовою програмою рятує вечір. Молоді сім’ї рідше тримають повну плиту і прибирають мультипіч на полицю, коли вона не потрібна.

Чому користувачі частіше зупиняються на Тефаль

У відгуках виділяють три речі. Перше — рівномірне пропікання навіть у недорогих моделях: курка не лишається сирою всередині й не пересушується зверху. Друге — тихий вентилятор, рідкість для аерогрилю такої цінової категорії. Третє — простота догляду: знімні частини витримують посудомийку, тож не треба вовтузитися з чищенням щовечора.

У бюджетному сегменті бренд тримається на балансі ціни та функцій. За ті самі гроші, що й у менш відомих брендів, користувач отримує сервіс і запчастини на 15 років уперед — це закриває головну проблему категорії: безіменна аерофритюрниця часто ламається від перегорілого вентилятора через рік, а відремонтувати її немає де.

Як вибрати мультипіч під різні сценарії

Конкретна модель залежить від того, скільки людей готує і як часто — кілька типових сценаріїв швидко звужують пошук:

Сім’я з трьох-чотирьох осіб, готують щодня. Потрібен об’єм від 7 літрів і потужність від 1700 Вт — Mega EY855D10 або FW201815. Перша дешевша, друга додає пар. Пара або одинак, готують 2–3 рази на тиждень. Достатньо 3.5–4.2 літра — EY130815 чи EY111B15. Це найдоступніший вхід у категорію. Активне готування з експериментами. Потрібен сенсорний екран, програми та Extra Crisp — Precision EY506840. Великі компанії, дві страви одночасно. Тільки Dual EY905D10 — інші моделі не дають незалежних камер.

За порадою фахівців Алло, перед купівлею корисно прикинути не лише об’єм, а й місце на кухні. Прилад на 8 літрів займає полицю завширшки близько 40 сантиметрів — для обмеженого простору це чимало.

Чи варто переплачувати за додаткові функції

Різниця в ціні між базовою і топовою мультипіччю — приблизно 2.5–3 рази. Чи відбивається вона на щоденному готуванні — залежить від сценарію.

Сенсорне керування економить час: зникає потреба налаштовувати температуру і час окремо для кожної страви, є готові програми для курки, риби, овочів і піци. Якщо готування зводиться до повторюваних сценаріїв, базова модель з механікою працює так само — просто потребує двох-трьох рухів кнопок замість одного дотику.

Пара, інфрачервоний нагрів і Smart Sync — функції для тих, хто справді готує різноманітно. Якщо мультипіч беруть в основному для курки й картоплі, преміальні режими залишаться без діла. Зате об’єм критичний — занадто маленька камера на 3.5 літра швидко обмежить навіть звичайну сім’ю, тому економити на ньому не вийде.

Підсумок

Мультипіч у 2026 році — робочий інструмент, який економить дві найдефіцитніші речі: час і місце на кухні. Тефаль закриває весь діапазон — від простого приладу до двокамерного Dual. Підібрати модель під свій графік можна на маркетплейсі Алло — там зібрані всі лінійки Тефаль, а під час однієї покупки спрацьовують одразу корпоративна програма лояльності «Алло Гроші» та коаліційна «Фішка». Відкрий Алло — закрий питання вибору між духовкою, грилем і фритюрницею за допомогою одного приладу.