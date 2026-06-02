Він штучно завищив розмір готівки і не вказав у документі наявність будинку і землі.

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику однієї з державних установ Житомира, який також є чинним депутатом сільської ради.

Депутатові інкримінують умисне внесення недостовірної інформації до декларації.

За даними слідства, під час заповнення декларації за 2024 рік посадовець приховав реальні статки. Він не вказав, що постійно користується квартирою у Житомирі, а також не зазначив, що отримав у власність будинок і земельні ділянки у передмісті загальною вартістю близько 4,4 млн грн.

Водночас у розділі грошових активів депутат штучно завищив розмір готівки. Він перебільшив реальні заощадження своєї родини на понад 800 тисяч гривень.

НАЗК провело повну перевірку і підтвердило, що недостовірні дані в декларації посадовця відрізняються від дійсності на загальну суму понад 5,2 млн гривень.