Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині депутата підозрюють у приховуванні понад 5,2 млн гривень у декларації

Він штучно завищив розмір готівки і не вказав у документі наявність будинку і землі.

На Житомирщині депутата підозрюють у приховуванні понад 5,2 млн гривень у декларації
вручення підозри депутатові на Житомирщині
Фото: прокуратура України

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику однієї з державних установ Житомира, який також є чинним депутатом сільської ради. 

Депутатові інкримінують умисне внесення недостовірної інформації до декларації.

За даними слідства, під час заповнення декларації за 2024 рік посадовець приховав реальні статки. Він не вказав, що постійно користується квартирою у Житомирі, а також не зазначив, що отримав у власність будинок і земельні ділянки у передмісті загальною вартістю близько 4,4 млн грн.

Водночас у розділі грошових активів депутат штучно завищив розмір готівки. Він перебільшив реальні заощадження своєї родини на понад 800 тисяч гривень.

НАЗК провело повну перевірку і підтвердило, що недостовірні дані в декларації посадовця відрізняються від дійсності на загальну суму понад 5,2 млн гривень.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies