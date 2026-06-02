На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, яке провели за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівників РВА.

Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

Як зазначив Синєгубов, треба вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей.

Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані.

Влада закликає громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій.