ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації

Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району.

Олег Синєгубов
На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, яке провели за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівників РВА.

Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

Як зазначив Синєгубов, треба вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей.

Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані.

Влада закликає громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій.

