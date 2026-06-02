Жумаділов: план передати 70 % закупівель FPV-дронів на DOT-Chain переглянули

Нині більша частина постачання дронів все одно залишається централізованою, але тепер Генштаб обирає техніку зі спеціального рейтингу

Чинна команда Міністерства оборони України переглянула рішення перевести 70% закупівлі FPV-дронів на платформу DOT-Chain Defence, розповів директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, 70 % — це був план попереднього міністра, озвучений наприкінці минулого року.

“Чинна команда міністерства переглянула це рішення. По суті, DOT-Chain ми продовжуємо фінансувати постачання для бригад в обсязі, який відповідає обсягу, що був на старті цього року, але не понад те. Тобто все одно централізовано замовлене зараз переважає”, – пояснив Жумаділов.

Тобто понад 50% все одно залишається на централізованому постачанні. Але дрони для потреби Генштаб обирає із рейтингу: що замовляють на DOT-Chain, на Brave Market, якщо є хороші показники Mission Control. Цей рейтинг адмініструє Міноборони, додав директор АОЗ.

“Так ось те, що йде за цією централізованою логікою, частково зараз зайде в тендери. Це не зачіпатиме того, що йде на DOT-Chain Defence щомісячно на кожну бригаду. На тендери є стала сума, яку щомісячно виділятимуть. Тендери оголошуватимуть для більшості категорій БпЛА, але не всіх”, – зазначив Жумаділов.

Мета цих тендерів, за його словами, зекономити, “а по-друге, в деяких категоріях дати доступ до державного замовлення меншим виробникам або виробникам, які до того не потрапляли в замовлення Генштабу”.