У Дніпрі через російську атаку загинули четверо людей, зруйновано будинок (оновлено)

Дніпро вночі був атакований росіянами із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У місті зафіксовано руйнування двоповерховного будинку.

За інформацією від голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у лікарні загинула 73-річна жінка. Пізніше кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Ще п'ятеро постраждали і були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Окрім Дніпра, в області також зазнало обстрілу Кам'янське - там виникли пожежі у двох будинках, 72-річна жінка була ушпиталена з опіками, також медичної допомоги потребували 49-річна жінка та 50-річний чоловік.