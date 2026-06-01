Двох посадовців РТЦК на Харківщині підозрюють у вимаганні коштів за службу в тилу

Чоловіку обіцяли за 250 тис. грн. бути водієм у ТЦК, замість направлення до бойових підрозділів.

На Харківщині двох посадовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у вимаганні 250 тис. грн у військовозобов’язаного.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, за ці гроші чоловіку обіцяли залишити його водієм у РТЦК та СП замість направлення до підрозділів, які виконують бойові завдання.

Реклама

Одному з керівників відділу РТЦК та СП Харківської області та командиру відділення охорони цього ж відділу повідомили про підозру.

"Слідство встановило, що посадовці діяли за попередньою змовою. Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Обох підозрюваних затримали одразу після одержання 250 тис. грн.

Перевіряється можлива причетність до схеми інших посадових осіб ВЛК, РТЦК та СП.

Підозрюваним обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн. Їх відсторонено від посад посад.