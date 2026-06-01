Зеленський: Україна уразила 15 російських НПЗ з початку року

Майже 40% переробки російської нафти виведено з ладу.

Українські Сили оборони мають можливість завдавати ударів по російській військовій логістиці практично на всій території, яку тимчасово окупувала Росія, що вже призвело до серйозних проблем із паливом у росіян.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, нині для росіян фактично не залишилося безпечних логістичних маршрутів на півдні та сході України.

"Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні та сході нашої країни", – наголосив Зеленський.

Наслідком українських ударів стали проблеми із забезпеченням окупаційних військ, зокрема дефіцит пального в тимчасово окупованому Криму та інших захоплених регіонах.

Він глава держави повідомив, що план так званих "далекобійних санкцій" проти Росії продовжує реалізовуватися.

"За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво", – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, через втрати російська влада вже запровадила обмеження на експорт авіаційного пального та бензину, а також розглядає можливість заборони експорту дизельного палива.

"Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата", – заявив Зеленський.

За його словами, станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти в Росії були виведені з ладу внаслідок українських ударів.