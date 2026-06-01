Упродовж минулого тижня російські війська завдали ударів по 63 населених пунктах Харківської області, включно з містом Харків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 65 людей. На жаль, 5 осіб загинули. Ще четверо людей, серед яких 16-річні хлопець і дівчина, отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня ворог активно застосовував широкий спектр озброєння, зокрема:

2 ракети;

2 удари РСЗВ;

14 керованих авіабомб (КАБ);

42 БпЛА типу «Герань-2»;

42 БпЛА типу «Молнія»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

35 FPV-дронів;

186 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району. Там пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, будинок культури, електромережі, АЗС, господарчі споруди, транспорт і техніку.

Суттєві руйнування також зафіксовані у Харківському районі. Там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, підприємства, складські приміщення, транспорт і комунікації.

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено скління у восьми багатоквартирних будинках, приватні будинки, автомобілі, гаражі, а також газові та електромережі, світлофор.