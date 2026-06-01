Речник ВМС: українські дрони ускладнюють логістику окупантів у Криму

Вразливість логістичних маршрутів ворога безпосередньо вплине на військове постачання.

Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Контроль українських безпілотників над трасами в тимчасово окупованому Криму може стати серйозною проблемою для російських військових, а також для цивільних росіян, які перебувають на півострові. 

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

За словами речника, російські війська нині змушені покладатися переважно на так званий "сухопутний коридор", який проходить значно ближче до лінії бойового зіткнення, ніж інші логістичні маршрути.

"В якийсь момент їх мали там почати діставати та нарешті цей момент настав. І для росіян це буде проблемою, але здебільшого це буде проблемою для пересічних росіян", – підкреслив він.

Речник зазначив, що вразливість логістичних маршрутів безпосередньо вплине як на військове постачання, так і на цивільний рух, зокрема тих, хто незаконно прибуває до окупованого Криму.

Попри втрати, російська армія продовжуватиме використовувати ці шляхи для перевезення військових вантажів, однак ефективність постачання може суттєво знизитися.

"Таку загрозу, яку створили ми для росіян, зокрема, і на цьому логістичному сполученні до Джанкою, нівелювати буде доволі складно", – сказав Плетенчук.

Речник ВМС також додав, що російська сторона, ймовірно, намагатиметься посилити протиповітряну оборону для захисту логістичних маршрутів, однак для адаптації до нових умов потрібен час.

