ЗМІ: ЄС розглядає виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту

Директиву ЄС про тимчасовий захист (TPD) можуть продовжити на шостий рік з обмеженнями.

Країни ЄС розглядають питання про те, чи виключати українських чоловіків призовного віку з будь-якого майбутнього продовження дії схеми тимчасового захисту блоку.

Про це пише Euractiv, посилаючись на внутрішній документ Ради ЄС.

У межах схеми притулок отримали притулок понад чотири мільйони людей, що тікають від вторгнення Росії.

Ця пропозиція виникла під час обговорення майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка дозволяє

українцям жити та працювати у всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку.

Схема, активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року – після продовження, узгодженого минулого року.

Згідно з документом, серед варіантів, що обговорюються, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери дії, зокрема йдеться про “виключення чоловіків призовного віку” або осіб, які не виїхали з України легально.

Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають статусу тимчасового захисту.

Euractiv вперше повідомив у березні, що країни ЄС вивчають питання продовження дії цієї схеми на шостий рік.

Минулого року Європейська комісія закликала національні столиці підготуватися до остаточного поступового припинення програми. У 2024 році виконавчий орган ЄС ухвалив рекомендації щодо “скоординованого переходу” до більш стабільних правових статусів, але прогрес досі був нерівномірним.

У документі також йдеться, що уряди деяких країн висловили стурбованість тим, що “все більша частка нещодавно прибулих складається з чоловіків віку призову”. Кілька країн стверджують, що процедуру слід переглянути “також в інтересах України”, як для підтримки опору країни проти Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відновлення.

Майбутнє схеми обговорять міністри з питань міграції на Раді юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Очікується, що вони визначать політичні орієнтири щодо її подальшого впровадження. Будь-яке продовження або перегляд термінів у майбутньому має ініціювати Єврокомісія.