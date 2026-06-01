Ексзаступника міністра розвитку громад підозрюють у закупівлі обладнання на зиму за завищеними цінами

САП та НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику Міністра розвитку громад й посадовцю державного підприємства.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дії колишнього заступника Міністра кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, директора державного підприємства – за ч. 2 ст. 364 КК України.

Улітку 2022 року Кабмін виділив грошові кошти Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник Міністра схилив посадовця державного підприємства до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього державного товариства.

Зауважимо, що постачання обладнання мало відбутися за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. Унаслідок державі завдано мільйонних збитків.