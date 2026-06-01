Обвинувачені нібито без належного оформлення отримували пальне зі складів, переливали його в металеві бочки, вивозили до Запоріжжя та продавали за готівку

Привласнили майже 20 тис. літрів пального, призначеного для потреб підрозділу

Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини та двох військовослужбовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вони привласнили майже 20 тис. літрів пального, призначеного для потреб підрозділу.

Слідство встановило, що з травня по жовтень 2025 року обвинувачені без належного оформлення отримували пальне зі складів, переливали його в металеві бочки, вивозили до Запоріжжя та продавали за готівку.

Для приховування нестачі незаконно списували паливно-мастильні матеріали.

У жовтні 2025 року правоохоронці викрили їх під час спроби продажу чергової партії пального. Під час розслідування вилучено майже 2 тонни пального, яке за рішенням суду передано військовій частині для виконання бойових завдань.

Загалом, за матеріалами справи, було привласнено 19 530 літрів пального, зокрема майже 11 тис. літрів дизелю та 8,6 тис. літрів бензину. На майно обвинувачених накладено арешт.