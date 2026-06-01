Головне за ніч та ранок понеділка, 1 червня: атака на Одесу, удари по Чернігівщині, майже 280 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 276 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, ситуація на Близькому Сході.

У ніч на 1 червня російські війська двічі атакували Одесу. За оновленими даними станом на 08:40, постраждали шестеро людей, двох постраждалих госпіталізували.

Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура, є ушкодження у різних частинах міста.

Пізніше начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю.

На місцях працюють оперативні штаби, там мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 276 зіткнень.

Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському напрямку фронту – 49.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 43 атаки окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки та Варварівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1410 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, РСЗВ, 9 НРК, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 365 470 осіб.

У Чернігівській області унаслідок дронової атаки постраждали восьмеро людей, серед них – троє дітей. Двом хлопчикам по 14 років, одному – 15, розповіли у ДСНС.

За повідомленням начальника ОВА В’ячеслава Чауса, учора пізно ввечері росіяни вдарили «геранню» по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали три жінки віком 57, 58 і 61 рік і троє підлітків. Чотирьох людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно.

В іншому селі на Сновщині загорілося житло через удар БпЛА.

У ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків та область.

Постраждали четверо жінок. Загалом по області постраждали 9 людей.

У ніч на 1 червня російські війська атакували Україну 265 безпілотниками. Зафіксували влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. У ще 12 місцях впали уламки, повідомили Повітряні сили України.

Ворог запускав безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Гвардійське на ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

США заявили, що завдали ударів по іранських військових об’єктах, а Тегеран у відповідь атакував авіабазу США, пише Reuters.

Американське Центральне командування (CENTCOM) заявило, що удари по узбережжю Ірану в районі Перської затоки стали відповіддю на «агресивні дії Ірану», зокрема збиття американського безпілотника MQ-1, який нібито перебував над міжнародними водами.

Тим часом Корпус вартових Ісламської революції Ірану у понеділок заявив, що у відповідь атакував авіабазу, яку використовують США, однак не уточнив, про який саме об’єкт ідеться.

Тримаймося!