Судитимуть інспектора-прикордонника за хабар для проходження служби

У травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби через підозру у наданні хабаря за уникнення проходження військової служби.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Інспектора підозрюють у тому, що він передав хабар своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що у травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США. За ці гроші він розраховував безперешкодно залишити місце служби, а також на те, що керівництво не повідомить про його самовільне залишення військової частини.

Фігуранту інкримінують надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України), та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Наразі арештовано все майно обвинуваченого.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.