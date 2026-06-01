Судитимуть інспектора-прикордонника за хабар для проходження служби

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби через підозру у наданні хабаря за уникнення проходження військової служби.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Інспектора підозрюють у тому, що він передав хабар своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Слідство встановило, що у травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США. За ці гроші він розраховував безперешкодно залишити місце служби, а також на те, що керівництво не повідомить про його самовільне залишення військової частини.
Фігуранту інкримінують надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України), та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).
Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.
Наразі арештовано все майно обвинуваченого.
Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.