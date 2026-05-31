ВАКС заарештував посадовця ДПСУ та виробника дронів у справі про хабар у 1 млн доларів

Фото: Судова влада

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про вимагання та одержання хабаря в 1 мільйона доларів. Йдеться про посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії, що займається виробництвом безпілотників.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За рішенням суду, обох фігурантів справи взято під варту з можливістю внесення застави.

Для посадовця адміністрації Державної прикордонної служби розмір застави визначено у 4 мільйони гривень. Для підприємця, який є власником компанії-виробника безпілотних літальних апаратів, суд встановив заставу в розмірі 44 мільйони 262 тисячі гривень.

Розслідування кримінального провадження триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину та перевіряють причетність інших осіб.

