ВАКС заарештував посадовця ДПСУ та виробника дронів у справі про хабар у 1 млн доларів

Для посадовця ДПСУ розмір застави визначили у 4 млн грн, а підприємцю – понад 44 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про вимагання та одержання хабаря в 1 мільйона доларів. Йдеться про посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії, що займається виробництвом безпілотників.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За рішенням суду, обох фігурантів справи взято під варту з можливістю внесення застави.

Для посадовця адміністрації Державної прикордонної служби розмір застави визначено у 4 мільйони гривень. Для підприємця, який є власником компанії-виробника безпілотних літальних апаратів, суд встановив заставу в розмірі 44 мільйони 262 тисячі гривень.

Розслідування кримінального провадження триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину та перевіряють причетність інших осіб.