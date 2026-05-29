У Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, яку організували десятеро осіб. Серед фігурантів – депутат та працівник поліції.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За словами правоохоронців, схема була добре організованим кримінальним бізнесом, який охоплював логістику по всій країні, орендовані помешкання, нічні перевезення, конспіративні маршрути та використання GPS-навігації, радіостанцій, тепловізорів і дронів.

Щомісяця учасники незаконно переправляли щонайменше 10 осіб. Загалом із грудня минулого року таким способом за кордон потрапили близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток організаторів перевищив 700 тисяч доларів.

Серед учасників схеми депутат Ірпінської міської ради та співробітник поліції з Чернівецької області. За даними слідства, депутат використовував свій статус для прикриття під час перевірок, а правоохоронець координував рух через блокпости.

За інформацією СБУ у Чернівецькій області, організувала протиправну схему безробітна 30-річна мешканка Вижницького району.

Організаторка здійснювала загальне керівництво, надавала вказівки щодо конспірації, відповідала за розподіл "гонорару".

Її чоловік допомагав координувати дії всіх учасників процесу. Ще п’ятеро осіб виконували роль перевізників, серед яких – колишній правоохоронець, який був "прикриттям" на випадок непередбачених ситуацій.

Троє провідників допомагали безпосередньо перетинати україно-румунський кордон у гірській лісистій місцевості, а діючий правоохоронець постачав інформацію щодо наявності блокпостів та способів їх оминути.

Зловмисники дотримувались суворої конспірації: "клієнтів" підшуковували через особисті перевірені зв’язки, часто змінювали транспортні засоби під час трансферу до місця перетину кордону, обходили блокпости польовими чи лісовими стежками.

Тих, кого вже мобілізували, викрадали з військових частин, розташованих у інших регіонах України.

Спочатку їх привозили до Чернівців, поселяли в різні готелі, а коли набиралася невелика група, привозили автомобілями та мотоциклами в місце безпосереднього перетину «зеленого» кордону.

Коштувала така "послуга під ключ" від 10 000 до 15 000 доларів, яку "ухилянти" виплачували готівкою двома траншами – аванс на початку "спецоперації" та решту безпосередньо на кордоні.

Під час обшуків у Чернівецькій області та Києві правоохоронці вилучили БпЛА, GPS-трекери, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, 9 радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Суд уже обрав запобіжні заходи.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.