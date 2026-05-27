ГоловнаПраво

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про ВЛК для іноземців

Очікується, що реалізація закону сприятиме більшому залученню іноземців до проходження військової служби в Україні.

Військово-лікарська комісія у Львові
Фото: Суспільне Львів

27 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає врегулювання питання щодо проведення військово-лікарської експертизи іноземним громадянам, які планують або проходять військову службу в Україні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Мета такої експертизи:

  • визначення придатності до військової служби;
  • встановлення наявності причинного зв’язку захворювань, поранень і травм із військовою службою;
  • визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертиза проводитиметься військово-лікарськими комісіями.

Ініціатором законопроекту є Міністерство оборони. Основною причиною є те, що на законодавчому рівні питання щодо організації ВЛК для іноземців до сьогодні не було врегульовано.

"Комітет підтримав законодавчу ініціативу та рекомендував Верховній Раді прийняти відповідний законопроєкт, оскільки його практична реалізація сприятиме більш ефективному залученню кандидатів серед іноземців до проходження військової служби в Україні", - йдеться в повідомленні.

