На Хмельниччині ексдепутата облради підозрюють у багатомільйонних кредитних махінаціях

Колишній депутат Хмельницької обласної ради роками міг використовувати складні фінансові та аграрні схеми для заволодіння коштами державного банку та фермерських господарств.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, агробізнесмен спочатку отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для розвитку сільськогосподарської діяльності. На ці кошти він придбав близько 90 тракторів і певний час сумлінно обслуговував кредит, формуючи репутацію надійного позичальника.

Згодом, використовуючи наявну техніку як заставу, він отримав ще один кредит — на близько 70 млн грн, нібито для поповнення обігових коштів. Паралельно, як встановило слідство, через підконтрольні фіктивні компанії було оформлено ще один кредит приблизно на 35 млн грн, які фактично не вели господарської діяльності.

Загальна сума залучених коштів склала близько 185 млн грн. За даними правоохоронців, початкового наміру повертати кредити у підозрюваного не було.

Пізніше заставну техніку було реалізовано третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 тракторів, які були продані для часткового погашення боргу. У результаті державний банк зазнав збитків у розмірі близько 140 млн грн.

Окремо правоохоронці викрили ще одну схему на Криворіжжі, пов’язану з розкраданням аграрної продукції.

За даними слідства, через фіктивну компанію фігуранти замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Частину поставок було оплачено для створення видимості добросовісної угоди, однак після отримання всієї продукції її було експортовано без подальшого розрахунку.

Збитки фермерського господарства склали близько 11 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За інформацією прокуратури, підозрюваний наразі переховується за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук, а також встановлення спільників і пошуку незаконно реалізованої техніки.