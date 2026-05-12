У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаПраво

Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК

Санкції застосували до 32 російських компаній і 34 росіян.

Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК
нарада щодо санкційної політики за участі Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Санкції продовжили проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Вони були застосовані ще у 2023 році. Чотири підприємства з цього списку припинили свою протиправну діяльність.

"Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, які пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання «Лужники» Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер", - заявили в ОП.

Іншим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян. Серед них – компанії, зайняті до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порогів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, вітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

"У списку також особи, які намагалися організувати поняття американських санкцій із Росією та пом’якшити позицію Європейського Союзу", - додали в Офісі Президента.

  • ЄС застосував санкції проти причетних за викрадення, незаконне всиновлення і мілітаризацію українських дітей. Їхні активи заморожуються, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд або транзит через територію ЄС.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies