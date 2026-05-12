Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК

Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Санкції продовжили проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Вони були застосовані ще у 2023 році. Чотири підприємства з цього списку припинили свою протиправну діяльність.

"Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, які пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання «Лужники» Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер", - заявили в ОП.

Іншим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян. Серед них – компанії, зайняті до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порогів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, вітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

"У списку також особи, які намагалися організувати поняття американських санкцій із Росією та пом’якшити позицію Європейського Союзу", - додали в Офісі Президента.