ОГП: експравоохоронцю повідомили нову підозру у злочинах під час окупації Чернігівщини

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Колишнього військовослужбовця та працівника правоохоронних органів затримали за новою підозрою у вчиненні злочину під час тимчасової окупації території Чернігівської області.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловіку інкримінують таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який проходив службу в Управлінні державної охорони України, не прибув до місця служби та залишився у селі Нова Басань Ніжинського району.

Раніше він уже був засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду та самовільне залишення військової частини. Згодом рішення суду було скасовано апеляційною інстанцією, і його виправдали.

Нова підозра стосується подій під час окупації Нової Басані. За даними слідства, чоловік нібито встановив зв’язки з російськими військовими та у змові з ними проник до приміщення місцевого магазину.

Фото: ОГП

Звідти було викрадено продовольчі та промислові товари, а також ювелірні вироби з напівдорогоцінних матеріалів.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили частину викраденого майна. Самого підозрюваного затримали після того, як він намагався сховатися на горищі будинку.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 50 млн грн.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.