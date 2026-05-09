Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаПраво

ОГП: експравоохоронцю повідомили нову підозру у злочинах під час окупації Чернігівщини

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

ОГП: експравоохоронцю повідомили нову підозру у злочинах під час окупації Чернігівщини
експравоохоронцю повідомили нову підозру
Фото: ОГП

Колишнього військовослужбовця та працівника правоохоронних органів затримали за новою підозрою у вчиненні злочину під час тимчасової окупації території Чернігівської області.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловіку інкримінують таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який проходив службу в Управлінні державної охорони України, не прибув до місця служби та залишився у селі Нова Басань Ніжинського району.

Раніше він уже був засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду та самовільне залишення військової частини. Згодом рішення суду було скасовано апеляційною інстанцією, і його виправдали.

Нова підозра стосується подій під час окупації Нової Басані. За даними слідства, чоловік нібито встановив зв’язки з російськими військовими та у змові з ними проник до приміщення місцевого магазину.

Фото: ОГП
Звідти було викрадено продовольчі та промислові товари, а також ювелірні вироби з напівдорогоцінних матеріалів.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили частину викраденого майна. Самого підозрюваного затримали після того, як він намагався сховатися на горищі будинку.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 50 млн грн.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies