Бійці 23 штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели успішну штурмову операцію на Вовчанському напрямку

Штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення, зачистили позиції противника.

український військовий
Фото: скріншот з відео

У квітні–травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку під час якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.

Бойове завдання виконували українські військовослужбовці та іноземні добровольці з країн Латинської Америки, які спільно здійснювали штурмові дії.

Під час операції штурмові групи полку здійснили просування через лісові масиви лівого та правого флангів, вийшли до визначених орієнтирів та провели зачистку позицій противника.

"У ході операції штурмовими групами полку було знищено систему польових укріплень противника, зачищено бліндажі та ліквідовано особовий склад ворога, який перебував на позиціях і в укриттях", — повідомляє командування 23-го штурмового полку "Р.У.Г".

Противник неодноразово намагався відновити втрачені позиції та проводив штурмові дії у відповідь, однак усі контратаки були відбиті силами полку.

Для дезорієнтації противника та розтягування його сил під час операції було проведено відволікаючий маневр, що дозволив остаточно зачистити район виконання бойового завдання.

23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, демонструючи ефективність штурмових дій, злагоджену роботу підрозділів та стійкість українських і іноземних добровольців у боях за Україну.

