У Покровську на Донеччині фіксується 90 танкова дивізіяЗС РФ. У Гришиному тривають стрілецькі бої.

Про це інформує 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"З початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати", – ідеться у повідомленні.

Частину гармат Сили оборони уразили у Покровську. Місто росіяни використовують наразі для накопичення особового складу й техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ.

У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт загарбники намагаються використати як “міст” для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку з початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської техніки.

Захоплення Гришиного наразі залишається основною метою росіян. На цьому напрямку діють декілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки.

Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї.

Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.

"Спочатку противник наблизився до укриття, де перебували наші воїни. Після короткого контакту українські бійці ліквідували одного ворожого піхотинця. Інший росіянин помилково вирішив, що йому вдалося протиснути оборону українців, і почав наближатися. Але отримав “чергу” у відповідь", – додають у Корпусі.

Росіяни активізувалися на Добропільському напрямку й стягують туди додаткові резерви. У південно-східній частині Покровська противник намагається накопичити важку техніку, зокрема, артилерію та танки.