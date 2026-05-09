Окупанти завдали 738 ударів по населених пунктах Запорізької області, є поранені

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

123 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies