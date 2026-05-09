Окупанти завдали 738 ударів по населених пунктах Запорізької області, є поранені

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області. Двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
615 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Любицьке, Мирівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.
123 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.
Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.