США запровадили санкції проти тих, хто сприяв Ірану у виробництві "шахедів"

У чорному списку 10 комапній та фізичних осіб.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті оголосило про рішення запровадити санкції проти осіб та підприємств, за сприяння яких Іран отримав змогу розвивати безплілотні технології, зокрема виробляти дрони типу "шахед", які Росія з 2022 року використовує для терору України.

До санкційного списку додаються 10 людей та компаній, які пов'язані з країнами Східної Європи, Східної Азії та Близького Сходу. Йдеться про фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у Білорусі, Китаї, Таїланді і Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами очільника американського мінфіну Скотта Бессента, Вашингтон продовжує "під рішучим керівництвом президента Дональда Трампа гарантувати безпеку Америки і переслідувати тих, хто постачав іранським військовим зброю для використання проти збройних сил США". 

