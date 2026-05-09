Актор "Зоряних війн" і друг України Марк Хемілл виклав пост про смерть Трампа

Відомий роллю Люка Скайвокера в оригінальній трилогії "Зоряних війн" актор Марк Хемілл потрапив у скандал через публікацію у соціальних мережах.

Як пише BBC, амбасадор платформи United24 виклав згенероване зображення Дональда Трампа із заплющеними очима під могильним каменем з датами 1946-2024. Підпис до малюнка - "от якби ж".

У Білому домі публікація викликала обурення, а Хемілла назвали "хворою особою" та "ліворадикальним божевільним, який ніяк не може заспокоїтися". Оточення Трампа також стверджує, що саме така риторика "призвела вже до трьох замахів на життя президента".

Актор швидко видалив пост і написав вибачення, у якому побажав Трампу "прожити достатньо довго, щоб побачити неминучу ганебну поразку на проміжних виборах, понести відповідальність за безпрецедентну корупцію, отримати імпічмент та кримінальні обвинувачення, а також зрозуміти, що у книжках з історії він буде показаний негідником".