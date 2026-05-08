Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСвіт

США завдали ударів по двох іранських танкерах

Судна намагалися прорвати американську блокаду протоки. 

США завдали ударів по двох іранських танкерах
Танкер з іранською нафтою
Фото: bbc.com

У п'ятницю американські військові завдали авіаударів, вразивши та вивівши з ладу два порожні нафтові танкери під іранським прапором, які намагалися обійти американську військово-морську блокаду іранських портів.

Про це повідомило Центральне командування США, яку відповідає за бойові дії в регіоні. 

Згідно із заявою, постраждали великі танкери для перевезення сирої нафти, такі як M/T Sea Star III та M/T Sevda, які намагалися повернутися до іранського порту в Оманській затоці.

Винищувач ВМС США F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS George HW Bush випустив високоточні боєприпаси, вивівши з ладу танкери, повідомило Центральне командування.

Це вже третій випадок, коли США застосовують силу проти комерційних суден з квітня, коли адміністрація Трампа розпочала блокаду руху суден, що входять та виходять з іранських портів. У середу винищувач ВМС США вибив кермо танкера під іранським прапором, який намагався обійти блокаду.

За словами командування Центрального командування, всі три судна більше не здійснюють транзит до Ірану. «Американські війська на Близькому Сході, як і раніше, віддані повному забезпеченню блокади суден, що входять до Ірану або виходять з нього», – сказав адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування. 

Нагадаємо, сьогодні відновилися бойові дії, а Тегеран вже офіційно звинуватив Вашингтон у порушенні перемир'я. 

При цьому Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню з Іраном все ще діє – попри зіткнення. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies