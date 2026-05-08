США завдали ударів по двох іранських танкерах

У п'ятницю американські військові завдали авіаударів, вразивши та вивівши з ладу два порожні нафтові танкери під іранським прапором, які намагалися обійти американську військово-морську блокаду іранських портів.

Про це повідомило Центральне командування США, яку відповідає за бойові дії в регіоні.

Згідно із заявою, постраждали великі танкери для перевезення сирої нафти, такі як M/T Sea Star III та M/T Sevda, які намагалися повернутися до іранського порту в Оманській затоці.

Винищувач ВМС США F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS George HW Bush випустив високоточні боєприпаси, вивівши з ладу танкери, повідомило Центральне командування.

Це вже третій випадок, коли США застосовують силу проти комерційних суден з квітня, коли адміністрація Трампа розпочала блокаду руху суден, що входять та виходять з іранських портів. У середу винищувач ВМС США вибив кермо танкера під іранським прапором, який намагався обійти блокаду.

За словами командування Центрального командування, всі три судна більше не здійснюють транзит до Ірану. «Американські війська на Близькому Сході, як і раніше, віддані повному забезпеченню блокади суден, що входять до Ірану або виходять з нього», – сказав адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування.

Нагадаємо, сьогодні відновилися бойові дії, а Тегеран вже офіційно звинуватив Вашингтон у порушенні перемир'я.

При цьому Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню з Іраном все ще діє – попри зіткнення.