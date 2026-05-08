Росія вербує людей через інтернет для гібридних операцій в країнах ЄС

Завербованих агентів використовують для підпалів, стеження, збору інформації та інших диверсій.

Росія нарощує гібридні операції в країнах Євросоюзу та вербує виконавців через інтернет.

Про це пише Центр протидії дезінформації із посиланням на заяву голови польського Агентства внутрішньої безпеки Рафала Сириска.

Йдеться про так званих дешевих агентів, яких російські спецслужби використовують для підпалів, стеження, збору інформації та інших диверсійних дій.

У Польщі вже фіксують зростання кількості таких інцидентів. За оцінкою польської сторони, до подібної діяльності активно залучають радикалізовану молодь, представників кримінального середовища та іноземців. Частина виконавців може навіть не усвідомлювати, що діє в інтересах російських спецслужб.

Кремль використовує цю тактику через її простоту, низьку вартість і можливість мінімізувати прямий зв’язок із російськими спецслужбами. Водночас Москва поступово переходить до створення організованіших диверсійних мереж із залученням підготовлених виконавців.

"Масштабуючи гібридну війну проти Заходу, рф прагне дестабілізувати ситуацію в Європі, підірвати довіру до державних інституцій і вплинути на рівень суспільної підтримки України", – зазначають у ЦПД.

У Центрі наголошують, що Польща, як один із ключових партнерів України залишається серед головних цілей гібридних операцій РФ.