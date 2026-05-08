Лідери АСЕАН обговорюють на Філіппінах наслідки війни на Близькому Сході

Лідери країн Південно-Східної Азії зустрілися на Філіппінах у п'ятницю на щорічному саміті, повідомляє DW.

Цього року саміт зосереджений на подоланні руйнівних наслідків війни на Близькому Сході.

Війна між США та Ізраїлем з Іраном та події у регіоні спричинили серйозні збої на енергетичних ринках та у світових поставках нафти. Країни Південно-Східної Азії особливо залежать від імпорту нафти та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку, яка блокується як Іраном, так і США протягом тижнів.

Перебої призвели до різкого зростання цін на паливо та електроенергію, а зростання цін на добрива впливає на ціни на харчові продукти. Вищі ціни на авіаційне паливо також зробили комерційні авіаперевезення дорожчими, що зменшило попит на туризм у регіоні.

Саміт проводиться на острові Себу в центральній частині Філіппін. У своєму вступному слові Фердинанд Маркос-молодший, президент Філіппін та нинішній голова Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявив, що групі необхідно продемонструвати єдність та рішучість, залишаючись гнучкою до непередбачуваної ситуації на Близькому Сході.

Філіппіни були однією з перших країн, які оголосили надзвичайний енергетичний стан на тлі війни, і наполягають на укладенні пакту про розподіл нафти в масштабах АСЕАН.

Окрім механізму екстреного обміну пальним, план дій у надзвичайних ситуаціях, викладений у проєкті спільної декларації, передбачає створення регіональної енергомережі, диверсифікацію джерел сирої нафти, стимулювання використання електромобілів та відновлюваних джерел, включно з цивільною ядерною енергетикою.

Напередодні саміту лідерів міністри економіки АСЕАН “визначили практичні, конкретні заходи реагування” для гарантування енергетичної та продовольчої безпеки.