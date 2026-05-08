Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до смертної кари за корупцію

Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою виконання вироку. Це одне з найсуворіших покарань у багаторічній кампанії з «чистки» китайської армії, передає The Guardian.

Лі та Вей також довічно позбавили політичних прав і конфіскували все їхнє майно. Умовно-дострокове звільнення для них не передбачене.

Лі Шанфу очолював Міноборони Китаю сім місяців у 2023 році. До нього цю посаду п’ять років обіймав Вей Фенхе.

Посада міністра оборони в Китаї має обмежений вплив, оскільки військовими питаннями займається Центральна військова рада Компартії Китаю. Однак обидва чиновники раніше працювали на посадах, що давали доступ до великих бюджетів і чутливого військового обладнання.

З 2017 до 2022 року Лі керував департаментом закупівель військового обладнання. Вей раніше очолював Ракетні війська Народно-визвольної армії Китаю, які відповідають за ядерний арсенал країни.

Раніше китайські державні ЗМІ повідомляли, що Лі звинуватили у «серйозному порушенні партійної дисципліни та закону». За версією слідства, він отримував неправомірну вигоду під час кадрових призначень і брав великі хабарі.

Лі та Вей стали одними з перших і найвідоміших військових чиновників, які потрапили під масштабну антикорупційну кампанію в армії. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, із 2022 року в Китаї усунули або могли усунути понад 100 високопоставлених військових. Частина з них просто зникла з публічного простору без пояснень.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після приходу до влади у 2012 році зробив боротьбу з корупцією одним із ключових напрямів своєї політики. Останніми роками кампанія дедалі більше зачіпає Народно-визвольну армію Китаю, що викликає питання щодо боєготовності військ на тлі постійних чисток серед командування.

У січні Сі також усунув Чжан Юся — другого за рангом командувача китайської армії після самого лідера КНР.