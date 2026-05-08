Мандрівка на поклон до диктатора буде дуже тривалою.

Маршрут очільника словацького уряду Роберта Фіцо до Москви у так званий "день перемоги" пролягатиме через чотири держави Євросоюзу, які погодилися надати його літаку свій повітряний простір.

Як пише Marker, політику доведеться зробити коло Європою через територію Чехії, Німеччини, Швеції та Фінляндії.

Фіцо стане єдиним європейським лідером у столиці країни-агресора 9 травня. При цьому прем'єр вирішив не відвідувати путінський парад на Червоній площі, проти чого застеріг лояльних до Кремля посадовців інших держав Президент України Володимир Зеленський.

Не пустити словацького прем'єра в гості до диктатора цьогоріч вирішили Литва, Латвія, Естонія та Польща. Минулоріч ці держави теж не надали дозволу Фіцо летіти до Москви їхнім повітряним простором.

У Польщі заявили, що пробачити політику візит до Москви можна лише у разі розблокування допомоги Україні.