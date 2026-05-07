В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСвіт

Країни ЄС та Європарламент домовилися послабити правила щодо штучного інтелекту

Сторони відтермінували запровадження правил для ШІ-систем високого ризику.

Країни ЄС та Європарламент домовилися послабити правила щодо штучного інтелекту
Фото: mygreatlearning.com

Країни-члени Європейського Союзу та законодавці Європейського парламенту досягли угоди щодо послаблення правил щодо штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє DW з посиланням на європарламент.

Цей документ є частиною масштабного пакета цифрових ініціатив Єврокомісії.

Попередня угода включає відтермінування виконання деяких зобов'язань щодо систем ШІ для запобігання правовій невизначеності.

Сторони домовилися відкласти запровадження правил для ШІ-систем високого ризику. Йдеться про технології у сферах біометрії, критичної інфраструктури, освіти, зайнятості, правоохоронної діяльності та прикордонного контролю. 

Дедлайн перенесли з 2 серпня цього року на 2 грудня 2027 року.

Також було погоджено виключити зі сфери дії закону про ШІ промислове обладнання. Встановлено, що у цій сфері потрібно дотримуватися лише галузевих правил безпеки, яким вони вже підпорядковуються.

Критики розглядають цей крок співзаконодавців ЄС як поступку через тиск з боку бізнесу.

З 2 грудня діятиме обов'язкове додавання водяних знаків до контенту, створеного штучним інтелектом. “Сьогоднішня угода щодо закону про штучний інтелект значно підтримує наші компанії, зменшуючи регулярні адміністративні витрати. Вона забезпечує правову визначеність та більш плавне та гармонізоване впровадження правил у всьому Союз, зміцнюючи цифровий суверенітет ЄС та загальну конкурентоспроможність”, – заявила заступниця міністра з європейських справ Кіпру Марілена Рауна.

Сторони також погодилися заборонити використання програм штучного інтелекту для створення несанкціонованих діпфейків сексуального характеру. Заборона стосується фото-, відео- та аудіоконтенту. Компанії мають привести свої системи у відповідність до нових норм до 2 грудня цього року.

Запланована заборона також чітко спрямована проти створення матеріалів, що зображують сексуальне насильство над дітьми.

Цим рішенням ЄС реагує, зокрема, на інциденти початку року. Тоді за допомогою чат-бота Grok, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, створили та поширили мільйони порнографічних ШІ-зображень жінок і дітей.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies