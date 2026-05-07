Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСвіт

​ГУР оприлюднило дані ще про 12 танкерів і понад 200 капітанів тіньового флоту Росії

Усіх їх об’єднує перевезення нафти та нафтопродуктів в інтересах великих російських нафтогазових компаній.

​ГУР оприлюднило дані ще про 12 танкерів і понад 200 капітанів тіньового флоту Росії
Судно "тіньового флоту" Mersin (ілюстративне фото)
Фото: Bloomberg

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані щодо 12 танкерів, а також понад 200 капітанів тіньового флоту, які здійснювали перевезення вантажів в інтересах Росії та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції. 

Про це повідомляється на сайті ГУР МО.

До оновленого списку увійшли 10 танкерів так званого "тіньового флоту" під зручними та фальшивими прапорами, з непрозорою структурою власності, а також два танкери грецьких судноплавних компаній. 

"Усіх їх об’єднує перевезення нафти та нафтопродуктів в інтересах великих російських нафтогазових компаній — "Cургутнєфтєгаз", "Роснєфть", "Новатек", "Лукойл" тощо. Такий експорт є основним джерелом наповнення військового бюджету РФ для ведення війни проти України", - зазначили в ГУР.

Усі опубліковані сьогодні танкери та майже всі оприлюднені капітани вже знаходяться під санкціями України.

"Сьогодні ми звертаємось також і до екіпажів суден тіньового флоту — тіньові компанії-оператори, які стоять за темним флотом, зазвичай зникають, як тільки судно стикається з правоохоронними діями, залишаючи капітанів та моряків самостійно нести правові та гуманітарні наслідки. Ви ще можете відмовитись від вчинення нелегальних дій та піти на співпрацю", - наголосили в ГУР.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies