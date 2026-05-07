​ГУР оприлюднило дані ще про 12 танкерів і понад 200 капітанів тіньового флоту Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані щодо 12 танкерів, а також понад 200 капітанів тіньового флоту, які здійснювали перевезення вантажів в інтересах Росії та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції.

Про це повідомляється на сайті ГУР МО.

До оновленого списку увійшли 10 танкерів так званого "тіньового флоту" під зручними та фальшивими прапорами, з непрозорою структурою власності, а також два танкери грецьких судноплавних компаній.

"Усіх їх об’єднує перевезення нафти та нафтопродуктів в інтересах великих російських нафтогазових компаній — "Cургутнєфтєгаз", "Роснєфть", "Новатек", "Лукойл" тощо. Такий експорт є основним джерелом наповнення військового бюджету РФ для ведення війни проти України", - зазначили в ГУР.

Усі опубліковані сьогодні танкери та майже всі оприлюднені капітани вже знаходяться під санкціями України.

"Сьогодні ми звертаємось також і до екіпажів суден тіньового флоту — тіньові компанії-оператори, які стоять за темним флотом, зазвичай зникають, як тільки судно стикається з правоохоронними діями, залишаючи капітанів та моряків самостійно нести правові та гуманітарні наслідки. Ви ще можете відмовитись від вчинення нелегальних дій та піти на співпрацю", - наголосили в ГУР.