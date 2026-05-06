Глави МЗС України та Грузії обговорили нормалізацію відносин між державами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі. Говорили про нормалізацію українсько-грузинських відносин.

"Я був радий продовжити наш діалог із моєю грузинською колегою Макою Бочорішвілі після наших нещодавніх контактів у Єревані. Під час сьогоднішньої розмови ми відзначили конструктивний діалог між нашими країнами та погодилися щодо взаємної зацікавленості в нормалізації українсько-грузинських відносин", – повідомив очільник МЗС.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили двосторонні відносини та взаємодію в межах міжнародних організацій. Також підтвердили нашу відкритість до подальшого розвитку двостороннього співробітництва та підтримання активних контактів.

Президент Володимир Зеленський під час перебування у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з очільником уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе.