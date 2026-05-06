«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСвіт

Глави МЗС України та Грузії обговорили нормалізацію відносин між державами

Дипломати обговорили двостороннії відносини.

Глави МЗС України та Грузії обговорили нормалізацію відносин між державами
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі. Говорили про нормалізацію українсько-грузинських відносин.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Я був радий продовжити наш діалог із моєю грузинською колегою Макою Бочорішвілі після наших нещодавніх контактів у Єревані. Під час сьогоднішньої розмови ми відзначили конструктивний діалог між нашими країнами та погодилися щодо взаємної зацікавленості в нормалізації українсько-грузинських відносин", – повідомив очільник МЗС.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили двосторонні відносини та взаємодію в межах міжнародних організацій. Також підтвердили нашу відкритість до подальшого розвитку двостороннього співробітництва та підтримання активних контактів.

  • Президент Володимир Зеленський під час перебування у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з очільником уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе.
  • Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет Грузії та її народ. Він сподівається продовжити взаємодію з офіційним Тбілісі і надалі.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies