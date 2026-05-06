Міністри торгівлі G7 домовилися протидіяти використанню економічної залежності

Міністри "G7" домовилися посилити економічну безпеку та протидіяти використанню залежностей як інструменту тиску.

Міністри торгівлі країн "Групи семи" заявили про намір посилити економічну безпеку, зменшити критичні залежності та не допустити використання торговельно-економічних зв’язків як інструменту політичного тиску.

Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками зустрічі "G7", що відбулася у Парижі 5–6 травня.

У документі наголошується, що в умовах зростання напруженості на світовому ринку та ризиків для енергетичної безпеки, країни "G7" посилюватимуть координацію у сфері торгівлі та економічної політики.

Окрему увагу учасники приділили протидії "недобросовісним практикам", зокрема державним субсидіям, що спотворюють конкуренцію, впливу державних підприємств на ринки та примусовій передачі технологій.

Також обговорювалися ризики надмірної концентрації виробництва у стратегічних секторах і залежності від окремих постачальників критично важливих ресурсів.

Міністри підкреслили важливість диверсифікації ланцюгів постачання, підвищення їхньої стійкості та розширення співпраці з надійними партнерами, зокрема через багатосторонні та регіональні механізми.

Окремо в комюніке йдеться про необхідність реагування на економічний тиск та спроби використовувати залежність країн як інструмент впливу. У цьому контексті учасники домовилися координувати дії для запобігання таким практикам.

"Ми співпрацюватимемо з партнерами для зменшення наших критичних залежностей і гарантування провалу будь-яких спроб чи погроз використати економічну вразливість як зброю. Ми докладатимемо зусиль для запобігання будь-яким заходам економічного примусу і готові за потреби протидіяти їм", – йдеться у заяві міністрів.

Також у "G7" наголосили на важливості реформування Світової організації торгівлі та посилення її спроможності реагувати на сучасні виклики глобальної економіки. Окремо обговорювалося зростання електронної комерції та необхідність оновлення правил для малого транскордонного імпорту.