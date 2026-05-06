У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку

Після програшу партії Віктора Орбана на виборах Києву й Будапешту вдалося домовитися.  

Інкасаторська автівка Ощадбанку
Фото: Ощадбанк

Угорщина 6 травня повернула Україні кошти, викрадені разом з інкасаторами Ощадбанку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

Він назвав це важливим кроком в угорських відносинах. Вилучення коштів та золота з двох інкасаторських машин у Будапешті провели напередодні виборів, на яких правляча партія програла опозиційній “Тисі”.

“Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей”, – сказав президент. 

Викрадення коштів

5 березня в Угорщині місцеві правоохоронці затримали сімох українських інкасаторів, що двома автівками Ощадбанку перевозили кошти (40 млн доларів і близько 35 млн євро) та золото в злитках за домовленістю з австрійським Райффайзен-Банком. Оскільки цивільна авіація в Україні зараз не літає через війну, то доставка валюти з іноземних банків можлива лише наземних шляхом.

Зв'язку з інкасаторами не було – угорці утримували їх кілька днів і, як згодом з'ясувалося, застосовували до них силу. 

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійрято сказав, що вони з'ясовуватимуть, чи це не кошти "української мафії". При цьому навіть австрійський банк пояснював їм походження коштів. 

Угорщина легалізувала викрадення коштів, ухваливши відповідний закон і указ прем'єра. 

Першими країна повернула додому інкасаторів, потім – машини. Але не кошти й цінності. 

