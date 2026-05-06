Світ

Рубіо оголосив завершення операції "Епічна лють" проти Ірану

Американські війська перейшли до виключно захисних дій у Перській затоці.

Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що оголошена Дональдом Трампом наприкінці лютого операція США та Ізраїлю проти Ірану, яку у Вашингтоні охрестили "Епічна лють", офіційно завершена.

Як пише Deutsche Welle, це означає, що американські солдати та офіцери у районі Перської затоки більше не здійснюватимуть жодних наступальних дій і обмежаться лише обороною у разі обстрілів з боку іранської армії, а також блокадою портів ісламської республіки.

Рубіо переконує, що усі цілі "Епічної люті" було досягнуто: економіці Ірану нібито завдано "краху покоління", від якого буде дуже важко оговтатися. Тепер справа за мирними переговорами і угодою, яку хоче підписати президент. Проте у Тегерані поки що "не обирають цей шлях", і наслідки впертості режиму "можуть бути різними". 

"Їхнім лідерам варто подумати, перш ніж піти у тому напрямку, який приведе їх до знищення", - пригрозив голова американської дипломатії.

У Пентагоні наголошують на продовженні режиму припинення вогню і не вважають, що з боку Ірану було порушення перемир'я.

