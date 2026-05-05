24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Румунський уряд відправлений у відставку

Це підтримав 281 депутат з 233 мінімально необхідних.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан
Фото: EPA/UPG

В Румунії парламент відправив у відставку уряд Іліє Боложана, передає кореспондентка LB з посиланням на трансляцію DiGi 24.

Рішення ухвалили голосами 281 депутатів, при 233 необхідних, під час спільного засідання Камери депутатів та Сенату.

Під час засідання парламенту 5 травня депутати підтримали вотум недовіри уряду на чолі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном.

Політична криза розпочалася з того, що свою політичну підтримку Боложану відкликала Соціал-демократична партія (PSD), яка входить у коаліцію азом із політсилою Боложана – Націонал-ліберальною пратією (PNL).

До повалення уряду також закликала ультраправа партія AUR. Також попередні підписи за відставку уряду AUR збирали спільно з PSD.

У звʼязку з цим PNL звинуватила соціал-демократів у неформальній співпраці із ультраправою AUR.

