Румунський уряд відправлений у відставку

Це підтримав 281 депутат з 233 мінімально необхідних.

В Румунії парламент відправив у відставку уряд Іліє Боложана, передає кореспондентка LB з посиланням на трансляцію DiGi 24.

Рішення ухвалили голосами 281 депутатів, при 233 необхідних, під час спільного засідання Камери депутатів та Сенату.

Під час засідання парламенту 5 травня депутати підтримали вотум недовіри уряду на чолі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном.

Політична криза розпочалася з того, що свою політичну підтримку Боложану відкликала Соціал-демократична партія (PSD), яка входить у коаліцію азом із політсилою Боложана – Націонал-ліберальною пратією (PNL).

До повалення уряду також закликала ультраправа партія AUR. Також попередні підписи за відставку уряду AUR збирали спільно з PSD.

У звʼязку з цим PNL звинуватила соціал-демократів у неформальній співпраці із ультраправою AUR.