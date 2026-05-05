Румунський уряд відправлений у відставку

В Румунії парламент відправив у відставку уряд Іліє Боложана, передає кореспондентка LB з посиланням на трансляцію DiGi 24.
Рішення ухвалили голосами 281 депутатів, при 233 необхідних, під час спільного засідання Камери депутатів та Сенату.
Під час засідання парламенту 5 травня депутати підтримали вотум недовіри уряду на чолі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном.
Політична криза розпочалася з того, що свою політичну підтримку Боложану відкликала Соціал-демократична партія (PSD), яка входить у коаліцію азом із політсилою Боложана – Націонал-ліберальною пратією (PNL).
До повалення уряду також закликала ультраправа партія AUR. Також попередні підписи за відставку уряду AUR збирали спільно з PSD.
У звʼязку з цим PNL звинуватила соціал-демократів у неформальній співпраці із ультраправою AUR.