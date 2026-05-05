Розвідка: Туреччина різко підвищила вартість оформлення посвідок на проживання для росіян

Туреччина різко підвищила вартість оформлення посвідок на проживання для громадян Росії.

Як розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, вартість туристичної посвідки терміном на один рік зросла до понад $620 замість $44. А дворічний дозвіл тепер коштує близько $1284. Раніше було $144.

Нові суми вже відображаються в анкетах заявників. Плата складається з двох частин: вартість пластикової картки та основний збір за сам дозвіл. Для дітей ціна залишається нижчою приблизно на чверть.

У розвідці кажуть, що станом на квітень у Туреччині перебуває понад 74 тис. росіян із посвідками на проживання. Водночас за минулий рік країну залишили понад 11% громадян РФ, які там мешкали.

Наприклад, у січні 2023 року кількість росіян із різними типами дозволів на проживання перевищувала 154 тис, і це був найбільший показник серед іноземців.

Загалом, за даним СЗР, низка європейських держав уже обмежила доступ росіян до проживання. Зокрема, Литва, Латвія та Чехія призупинили первинну видачу посвідок на проживання для них. У 2026 році до цього переліку приєдналася й Мальта, яка зупинила розгляд нових заявок від росіян і білорусів.

«Такі кроки є частиною загальної політики обмеження присутності російських громадян за кордоном після початку агресії росії проти України. У багатьох країнах росіяни все частіше стикаються із фінансовими, адміністративними та політичними бар’єрами, що відображає негативне ставлення до них на міжнародному рівні», – зазначили у розвідці.