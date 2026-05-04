Португалія посилює правила отримання громадянства

Головна зміна стосується терміну проживання. Для більшості іноземців він збільшується з 5 до 10 років. 

Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, який збільшує термін отримання громадянства з 5 до 10 років. 

Про це повідомляє УНН із посиланнями на Bloomberg.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено через рекордний наплив мігрантів.

Закон був ухвалений парламентом минулого року за підтримки міноритарної правоцентристської Соціал-демократичної партії та ультраправої партії Chega. Головна зміна стосується терміну проживання, необхідного для подання заяви на громадянство. Для більшості іноземців він збільшується з 5 до 10 років, а для громадян країн Євросоюзу та держав Співдружності португаломовних країн - до 7 років. 

Крім того, термін відраховуватиметься не з моменту подання заяви на посвідку на проживання, а з дати видачі першої картки резидента.

Водночас, президент висловив сподівання, що вже подані заяви не підпадатимуть під дію нових змін. На його переконання, це склало б небажане порушення довіри до держави як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні

  • Масовий приплив іммігрантів до Португалії після пандемії створив навантаження на житловий фонд, систему охорони здоров'я та державні послуги. За даними Агентства з інтеграції, міграції та притулку Португалії, рекордна кількість - 1,5 млн осіб, або близько 15% населення країни - нині є іноземцями, що майже втричі більше, ніж у 2019 році.
  • У травні минулого року повідомлялося, що уряд Португалії хоче вислати з країни 18 тисяч іноземців
